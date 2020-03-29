فرنسا تحذر من "أخطر أسبوعين" لتفشي وباء "كورونا"

رام الله - وطن: حذرت فرنسا، مساء ، من "أخطر أسبوعين" مقبلين لتفشي فيروس كورونا المستجد، في وقت تعد فيه البلاد من بين أكثر بلدان العالم تأثرا.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، إن الأسبوعين المقبلين سيكونان الأصعب حتى الآن في الحرب على فيروس كورونا في فرنسا.

وتعاني فرنسا من أزمة عدد الأسرة في أقسام العناية المركزة وبعدد معدات الوقاية، في حين تسابق الحكومة الزمن لزيادة عددها.

وقال فيليب في مؤتمر صحفي: "نخوض معركة ستستغرق وقتا، سيكون أول أسبوعين في نيسان/ أبريل أصعب من الأسبوعين اللذين انتهيا للتو".

وأودى فيروس كورونا بحياة 2314 شخصا في فرنسا بحلول، السبت، وارتفع عدد حالات الإصابة به إلى 37575 حالة وفقا للأرقام الرسمية.

وسبق أن أعلن وزير الصحة الفرنسي، السبت، أن فرنسا طلبت شراء أكثر من مليار كمامة طبية، معظمهم من الصين.

وقال وزير الصحة، أوليفييه فيران، إن فرنسا تستخدم 40 مليون كمامة طبية أسبوعيًا في الوقت الذي تكافح فيه الوباء ولديها حاليًا إمدادات من الأقنعة تكفيها لحوالي ثلاثة أسابيع.