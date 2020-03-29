تسجيل 6 إصابات جديدة بـ "كورونا" في قطنة شمال غرب القدس

وطن: أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، عن تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في بلدة قطنة شمال غرب القدس، منها 5 إصابات لعائلة واحدة بينها طفلة في الثانية عشرة من عمرها، وثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و50 عاما ورجل ثلاثيني وآخر خمسيني، ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 104.

وقال ملحم في بيان صحفي، فجر اليوم الأحد، إن السبب في وقوع جميع الإصابات هو الزيارات العائلية.

وكان ملحم أعلن في وقت سابق عن إصابة سيدة ثلاثينية في قرية القبيبة شمال غرب القدس، وهي جارة للسيدة التي أعلن عن إصابتها صباح أمس