تعليقا على نشر "وطن" مقال للزميلة نادية حرحش بعنوان "الإيجاز الصحفي".. شعر ووعظ أم مسؤولية؟"

وطن-سكرتارية التحرير: عملاً بحرية الرأي والنقد والتعبير، وفيما يخص مقال الزميلة نادية حرحش ورأيها بأداء الناطق باسم الحكومة، وطن توضح ما يلي:

-وطن لم تزل المقال عن موقعها، بل تم إزالته عن صفحة فيسبوك فقط، نظراً للتعليقات السلبية والهجومية التي تمس الكاتبة بشكل شخصي، وما يزال المقال منشوراً على موقع وطن www.wattan.net

-نكن كل الاحترام للزميلة نادية حرحش، وللناطق باسم الحكومة الأستاذ إبراهيم ملحم، ولا نقبل الإساءة الشخصية لهما، كما أننا متلزمون بنشر جميع المقالات الواردة لنا، وفق شروط سياسة التحرير، التي تراعي الاعتبار المهني، والخالية من التكفير والتخوين.

-المقال المذكور، يعبّر عن رأي كاتبه، ووطن تتسع لجميع الآراء والطروحات، حتى تلك التي تسير بعكس اتجاه ما نُشر. ووطن على استعداد لتقبُّل النقد على موقعها، فمن كان لديه مادة ناقدة لوطن وسياستها أو رداً على ما نُشر، نرحّب بها.

-ملتزمون بنشر مقالات الرأي والرأي الآخر، ولا نعتبر في وطن أن النقد تجاوز للمحظور، ومن يعتبر ذلك له كامل الحرية! كما أننا لا نعتبر أن النقد يكون بحسب التوقيت والظروف، لأن الظروف في فلسطين -حتى قبل أزمة كورونا- مأساوية، ولو أجلنا النقد حتى تنجلي الظروف، ربما لن ننشر شيئاً على الأطلاق.

-وطن تتسع للجميع، ولكافة أطياف الشعب الفلسطيني، ومن لديه مقال رداً على مقال الزميلة حرحش، مستعدون لنشره، والباب مفتوح للجميع من دون تخوين أو تكفير.