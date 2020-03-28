جنين: 2500 شخص من المحافظة في الحجر المنزلي

وطن: قال مدير صحة جنين وسام صبيحات، مساء اليوم السبت، إن نحو 2500 شخص في المحافظة، تم وضعهم في الحجر المنزلي لمدة 14 يوما.

وأكد صبيحات في تصريح صحفي، أن محافظة جنين ما زالت خالية من فيروس كورونا، داعيا العمال العائدين من داخل أراضي الـ48 إلى الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما، وعدم مخالطة أي شخص، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، أو انتشاره.

وطالب المواطنين بالحفاظ على السلامة العامة والإلتزام بطرق الوقاية، من خلال التزامهم بالحجر الصحي، والتعليمات الصادرة عن لجنة الطوارئ.