الصحة الأردنية: تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلن وزير الصحة الأردني، د.سعد جابر، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، ليصبح العدد الكلي للمصابين في المملكة 246 حالة.

وقال وزير الصحة خلال إيجاز صحفي: إن الحالات الـ11 الجديدة توزعت كما يلي: 5 حالات من محافظة اربد، وحالة مخالطة لأحد المرضى، وحالة مخالطة لابنتها القادمة من النرويج، و3 حالات من أحد الفنادق منها حالتان قدمتا من بريطانيا، وحالة قدمت من بغداد، وحالة أخرى يتم الاستقصاء عنها من حيث مصدر العدوى والبحث عن المخالطين.