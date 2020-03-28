الصحة المصرية: 6 وفيات وتسجيل 40 حالة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، عن وفاة 6 مواطنين بفيروس كورونا (كوفيد-19)، بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عاما، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عاما و78 عاما من محافظات القاهرة، ودمياط، والمنيا، وبور سعيد.

وأشارت الى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 161 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.