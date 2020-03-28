ترامب يدرس إمكانية فرض العزل الصحي على ولاية نيويورك

وطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يبحث فرض العزل الصحي على 3 ولايات أمريكية.

ولم يستبعد ترامب احتمالية فرض الحجر الصحي على ولاية نيويورك.

وقال ترامب إنه يفكر في حجر يشمل ولايتي نيوجيرسي وكونيتيكت ونيوجيرسي إذا تطلب الأمر ذلك.

في وقت سابق دونالد ترامب امرا باستدعاء قوات عسكرية من الاحتياط للمساعدة في مواجهة وباء كورونا.

وتجاوز عدد المصابن بفيروس كورونا حول العالم 600 ألف إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أكثر من 170 دولة إلى 28 ألف حالة وفاة.