الإغاثة الزراعية تطلق حملة لتسويق الأجبان من الأغوار

وطن: أطلقت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) حملة " من المزارع الى المستهلك " لتسويق منتجات المزارعين من الأجبان في الأغوار الشمالية لمساعدتهم على تسويق منتاجتهم و ايصالها لكافة المحافظات ، و جاءت هذه الحملة في ظل تفشي فايروس كورونا المستجد وهو الامر الذي أثر على قدرة المزارع على الوصول الى الاسواق .

و أضاف منسقي الحملة م . عمرو بشارات و م . رامي اعبية ، بأن جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية ) أطلقت حملة تسويق الاجبان تحت عنوان "من المزارع الى المستهلك"، بهدف تسويق الأجبان البيضاء للمزارعين خصوصا في منطقة الأغوار الشمالية و بيعها بسعر مناسب بما يحقق الاستفادة للمزارعين و يراعي الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به كافة المواطنين، وبعد رصد محاولة استغلال بعض التجار للظروف السيئة التي يمر بها المواطنين في ظل تفشي فايروس "كورونا" من خلال إعادة الأجبان للمزارعين من أجل الضغط عليهم لتخفيض أسعاره حتى وصل سعره للحد الأدنى، بالإضافة لعدم قدرة المزارعين على الوصول للأسواق كما جرت العادة في كل موسم.

و أشار المدير العام للإغاثة الزراعية بأن هذه الحملة تأتي بعد مناشدة سابقة أطلقتها الإغاثة الزراعية للجهات الرسمية بمراقبة الأسواق و الأسعار حماية للمزارع الفلسطيني خصوصا في الأغوار و المناطق المسماة ( ج) و التي يعاني فيها المواطنين بسبب الإحتلال .

كما قال أبو جيش بأن الإغاثة الزراعية لها علاقة طويلة و ثقة متبادلة مع المزارعين و لهذا السبب توجهو للمؤسسة بهدف تسويق منتجاتهم و الضغط باتجاه رفع الاسعار بما يراعي الأوضاع الاقتصادية للمواطنين .

و سوف تعمل الإغاثة الزراعية على تسويق الأجبان في محافظات ( رام الله و البيرة ، الخليل ، بيت لحم ، سلفيت ، قلقيلية ، طولكرم ، جنين ) من تاريخ 01/04/2020 و حتى تاريخ 30/04/2020 من خلال منسقي الفروع و المتطوعينفي مختلف المحافظات .

ويمكن للمواطنين طلب الأجبان من خلال التواصل مع زملائنا في المناطق من خلال الاتصال على:

1. رامي عبية : 592904378

2. عمرو بشارات : 597594740

المنسقين المركزيين للحملة:

عاهد زنابيط : 592770024

محافظة طولكرم

محمد جرادات : 598921798

محافظة جنين

بكر حماد : 598921764

محافظة سلفيت

1. د.عبد الغني سياعرة : 599839640

2. عاصم الجعبري : 592904590

3. هيثم زغير : 599384116

محافظة الخليل

زياد صلاح : 0598921741

محافظة بيت لحم

1. محمود القاضي : 0598904495

2. مانويل سلامة : 0569739646

محافظة رام الله و البيرة

1. محمود القاضي : 0598904495

2. مانويل سلامة : 0569739646