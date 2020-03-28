الناطق باسم الحكومة: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا والحالة الصحية للمصابين مستقرة

وطن: أكد الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أن لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين،ليبقى عدد الإصابات 97.

وأضاف: إن نتائج فحوصات 10 عينات أخذت من مختلف المحافظات، أظهرت أنها غير مصابة.

وأكد ملحم في الايجاز الصحفي المسائي حول تطورات فيروس "كورونا" في فلسطين، اليوم السبت، أن الاوضاع الصحية لكافة المصابين مستقرة.

وأشاد الناطق باسم الحكومة، بالجهد الوطني الذي تقوم به لجان الاقليم في جميع المحافظات، لخدمة المواطنين وتأمين احتياجاتهم، ما يشكل أسمى معاني التكافل والتعاضد والمشاركة المجتمعية.

وأضاف أن الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الجهات المختصة هي لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم ومنع تفشي الفيروس.

وجدد ملحم، دعوته لأبناء شعبنا بالالتزام بمنازلهم، مؤكدا ان الحجر المنزلي والاجراءات الوقائية هي العلاج الوحيد المتوفر في حالة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن معظم الاصابات، جاءت نتيجة التقارب والزيارات العائلية، وقال: "في زمن كورونا علينا أن نغير من ثقافة الاستقبال والتوديع وان نمتنع عن التزاور حتى تمر هذه الجائحة ونحن بصحة وعافية".

وفيما يتعلق بالرواتب، قال ملحم: إن الحكومة ستدرس في اجتماعها الاسبوعي يوم الإثنين المقبل، كيفية صرف الرواتب، دون المس بالتحوطية والاحترازية التي بدأتها الحكومة وشعبنا على مستوى عال من الوعي، وكي لا نجعل من يوم صرف الرواتب يوما للاختلاط ولزيادة أعداد المصابين.