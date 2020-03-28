صحة غزة: لم تسجل أي إصابات بكورونا بين المواطنين أو الوافدين إلى القطاع

وطن: أكد د. أشرف القدرة الناطق بإسم صحة غزة يوم السبت، أنّ قطاع غزة لم يسجل فعلياً أي حالة إصابة من بين المواطنين أو الوافدين إليه بفايروس كورونا.

وقال القدرة في فيديو نشرته صحة غزة، إنّ "الحالات التي تم اكتشافها عبر معبر رفح لم تخالط أي أحد من أهالي غزة، وتم الإعلان عن إصابة ضباط الأمن الذين اختلطوا بهم بالفايروس وعددهم 7".

وأوضح، إنّ الصحة بغزة لم تترد وأعلنت فوراً عن ذلك دون تردد عن إصابة عناصر الأمن، مشيراً أنّها "تقوم بإجراءاتها الاحترازية وفق ما هو متوفر لديها من امكانيات محدودة مع استمرار الحصار الإسرائيلي الممتد للعالم الـ14 على التوالي".

وطالب، كافة المؤسسات الإنسانية والإغاثية لدعم فوري للقطاع الصحي فيما يتعلق بالأدوية والمستهلكات الطبية وأجهزة التنفس الصناعي والعنايات المكثفة والمكونات الجهوزية والاستعداد لأي إصابات