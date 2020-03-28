الإغاثة الطبية تنفذ حملة توعية واسعة ضد الكورونا في الضفة والقطاع

وطن: واصلت جمعية الاغاثة الطبية، في إطار جهودها لمكافحة مرض الكورونا المستجد، توزيع مواد التثقيف الصحي بما في ذلك البوسترات والنشرات التوعوية التي تحتوي على معلومات عن اعراض الفيروس وطرق الوقاية منه بالاضافة الى ارشادات تفصيلية حول قواعد الحجر الصحي المنزلي.

كما قامت الاغاثة الطبية بانشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي يديرها أطباء مختصون، من اجل الرد على الاستفسارات الخاصة بالمواطنين وارشادهم حول فيروس الكورونا.

ووسعت الإغاثة الطبية حملة التوعية في مختلف المحافظات بما في ذلك القدس وقطاع غزة، حيث تم توزيع ما يقارب مئتي ألف نشرة وبوستر وملصق حتى الآن، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمجالس المحلية ولجان الطوارئ.