خلال 48 ساعة: الشرطة تتعامل مع 900 عامل عادوا إلى محافظة نابلس

وطن: تعاملت الشرطة والأجهزة الأمنية على مدار الـ48 ساعة الماضية، مع 900 عامل دخلوا منطقة نابلس، واحتجزت 12 مركبة وأغلقت 8 محلات غير ملتزمة بحالة الطوارئ وتابعت 26 حالة حجر منزلي غير ملتزمة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، في بيان لها، السبت، أن الشرطة تعاملت أيضاً مع المحلات والمقاهي غير المصرح لها بفتح أبوابها، وأماكن الاكتظاظ في المحلات التموينية وقامت بعدة جولات ميدانية بكافة أرجاء المحافظة .

وأكد البيان أن الشرطة قامت باتخاذ إجراءاتها بحق المركبات والمحلات والأشخاص غير الملتزمين بحالة الطوارئ حسب الأصول الإدارية والقانونية.