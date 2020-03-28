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الاشتباه بوجود أخطاء بفحوصات الكورونا في دولة الاحتلال.. مسؤول إسرائيلي: قد نكون أمام حدث دراماتيكي

28.03.2020 01:16 PM
الاشتباه بوجود أخطاء بفحوصات الكورونا في دولة الاحتلال.. مسؤول إسرائيلي: قد نكون أمام حدث دراماتيكي

 

وطن: أعلمت وزارة الصحة الإسرائيلية مديري صناديق المرضى، مؤقتا، بعدم ابلاغ الإسرائيليين الذين اجروا فحوصات لفيروس الكورونا بالنتائج ، خشية وجود نتائج خاطئة وفق الشبهات.

وكتبت الوزارة في الرسالة الموجهة الى صناديق المرضى :" هناك احتمال بأن النتائج خاطئة".

وعقّبت وزارة الصحة الإسرائيلية أنه " في اعقاب مشكلة في النظام المحوسب والتي تم اكتشافها الليلة الماضية بشأن نقل المعلومات، فإن إعطاء أجوبة من المختبرات سيتأخر". مضيفة: اعمال المختبرات تسير بشكل منتظم  اليوم السبت وكذلك اخذ الفحوصات من قبل نجمة داوود الحمراء. طواقم وزارة الصحة ومكتب رئيس الحكومة تعمل على حل المشكلة في هذه الاثناء" .

ونقلت مصادر عبرية عن مسؤول كبير في وزارة الصحة الإسرائيلية، قوله  "إذا كان  الحديث عن خطأ في عينة صغير، فليس بالأمر الجلل ، ولكن إذا كان خطأ متواصلا ، فهذا حدث دراماتيكي."

وأضاف: " تنتابنا الريبة منذ  الامس. هل يمكن أن يكون بيننا أشخاص تلقوا إجابات سلبية بأنهم غير مرضى في حين انهم مصابون، أو اشخاص يتواجدون حاليا في المستشفيات بالخطأ؟".

(بانيت)

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