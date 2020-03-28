رحيل تيريزا هلسة منفذة عملية خطف طائرة متجهة لمطار اللد

وطن: توفيت صباح السبت المناضلة الفلسطينية الأردنية ابنة حركة فتح تيريزا هلسه عن عمر يناهز 66 عاماً.

هلسة، ولدت في مدينة عكا لعائلة مسيحية، ووالدها اسحاق هلسه، من مدينة الكرك الاردنية وصل إلى فلسطين في العام 1946، وتزوج من نادية حنا من مدينة الناصرة.

برز اسمها عام 1972 عندما شاركت وهي بعمر الـ17 عاما، في خطف طائرة متجهة إلى مطار اللد وأصبح ركابها ال 140 رهائن.

وهدفت عملية الخطف آنذاك إلى المبادلة بأسرى أردنيين وفلسطينيين في سجون الاحتلال، وأفرج عنها في عام 1983 وأكملت حياتها في الأردن.

ونعت حركة فتح" مسؤولة ملف الجرحى على الساحة الاردنية في الحركة تريز هلسه ام سلمان، حيث انضمت للحركة منذ شبابها المبكر، وكانت مثالا للمرأة المناضلة، وموقفها بدور المرأة في المقاومة في الصفوف الامامية، مبادلة الرهائن بأسرى في سجون الاحتلال ، اعتقلت في العملية واستشهد الاخوين علي طه وزكريا الأطرش، قدمت للمحاكمة في "إسرائيل" وحكم عليها بالسجن المؤبد مرتين واربعين عام، قضت منها 10 سنوات في السجن إلى أن حررت بصفقة التبادل التي قادتها حركة فتح عام 1983.

تريزا هلسة في سطور

- اول فدائية عربية أردنية كركية مسيحية اختطفت عام 1972 طائرة مسافرة من بلجيكيا إلى تل أبيب. وعلى متنها 140 إسرائليا ، وطالبت بإطلاق سراح معتقلين أردنيين وفلسطينيين .. وكان عمرها 17 عاما.

قبض عليها.. وأطلق سراحها في عام 1983م في صفقة تبادل الأسرى .. شارك في العملية علي طه وعبد الرؤوف الأطرش..والشابة ريما عيسى ..

- هاجمت الطائرة فرقة مختصة من القوات الإسرائيلية الخاصة تخفت بهيئة الصليب الأحمر الدولي .. وأصيب برصاص تريزا أحد ضباطها وهو نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي..وكانت إصابته في الكتف .. واستشهد الشابين، واعتقلت الفتاتين..