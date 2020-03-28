الموت يغيب القيادي في فتح محمد سعيد قدري إثر إصابته بفيروس كورونا في السويد

وطن: غيب الموت، يوم أمس، القيادي في حركة فتح والمناضل محمد سعيد قدري في السويد عن عمر يناهز 75 عاما، إثر إصابته بفيروس "كورونا" (كوفيد- 19).

ونعت حركة فتح إلى أبناء شعبنا في الوطن والشتات الراحل قدري، الذي التحق بالحركة عام 1966.

واستذكرت فتح مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية، حيث عمل ضمن الخلايا الأولى في الضفة وقواعد الحركة في الأردن، والساحة اللبنانية، وجزر الكناري، واسبانيا، وليبيا، وتونس، وقبرص، واليمن، والفلبين.