بطريركية الروم الأرثوذكس تعفي المواطنين المستأجرين بالبلدة القديمة في القدس من ايجارات عام 2020

وطن: قررت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية اعفاء مستأجري العقارات الأرثوذكسية من مسلمين ومسيحيين داخل اسوار البلدة القديمة في القدس من ايجارات عام 2020 وذلك لتعزيز صمودهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تفشي وباء فايروس كورونا.

وأكدت البطريركية أن هذه الخطوة جاءت اقتداءً بمبادرة الملك عبد الله الثاني ، صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي المقدسة، ودعماً لكافة جهات وأطياف المجتمع المقدسي.

وقالت البطريركية إنها تعمل من أجل مساندة المجتمع المحلي من النواحي المادية والمعنوية لمواجهة المصاعب المرافقة لوباء الكورونا. مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لكل انسان يحتاج الى مساعدة في مواجهة الظروف الحالية، داعية الجميع الالتزام بتعليمات الجهات ذات الاختصاص فيما يتعلّق بالعزل المنزلي واتخاذ التدابير اللازمة لتخطي هذه الازمة التي المت بكل العالم.

ومن ناحيته قال عيسى مصلح، الناطق باسم بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، إن اعفاء المستأجرين للعقارات الأرثوذكسية داخل أسوار البلدة القديمة في القدس للعام 2020، وحملة مساندة محافظة بيت لحم والتي تم من خلالها توزيع 1200 طرد غذائي لمدن المحافظة، وتبرع البطريركية بمبلغ 50 الف دينار لوزارة الصحة الأردنية، كلها تأتي من باب المسؤولية الاجتماعية والالتزام بخدمة المجتمع وتقديم كل ما هو ممكن لمساندة الناس في هذه الظروف الصعبة.