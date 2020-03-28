اتصال هاتفي بين الأسد ومحمد بن زايد لمناقشة سبل وقف تفشي وباء كورونا

وطن: أفادت الرئاسة السورية بأن اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيس السوري بشار الأسد، وولي عهد أبوظبي حمد بن زايد آل نهيان.

وقالت الرئاسة السورية إن بن زايد أكد دعم الإمارات للشعب السوري في هذه الظروف الاستثنائية، مشيراً إلى أن "سوريا لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".

بدورها، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية أن ولي عهد أبو ظبي أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأسد، بحث خلاله تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وقال بن زايد في تغردية على تويتر، إنه بحث مع الرئيس السوري تداعيات انتشار فيروس كورونا، مؤكداً دعم بلاده "ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية".

ولي عهد أبو ظبي شدّد أن "سوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة"، مشيراًَ إلى أن " التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار".

ويذكر أن الإمارات أعادت افتتاح سفارتها في العاصمة السورية دمشق في كانون الأول/ديسمبر 2018، بعد 7 سنوات من الإغلاق وقطع علاقاتها مع سوريا.

وكالة الأنباء الإماراتية اعتبرت حينها أنّ الافتتاح يؤكد الحرص على إعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي مع سوريا.

تلى ذلك افتتاح ملتقى القطاع الخاص السوري-الإماراتي، في أبو ظبي بمشاركة وفد من رجال الأعمال السوريين من مختلف القطاعات الاقتصادية، وتم الحديث عن إقامة شركة نقل برية كبيرة ومركز صادرات سورية في الإمارات.

وشاركت شركات سورية متخصصة في مختلف الصناعات في معرض "غولفود 2020" الذي استضافه "مركز دبي التجاري العالمي" في شباط/فبراير الماضي.

(الميادين)