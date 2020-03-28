الرئيس التونسي لهنيّة: نضع كل الإمكانات التونسية تحت تصرف الأشقاء في فلسطين

وطن: تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي قيس سعيد، حيث عبّر عن وقوف تونس إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة، وخاصة لمواجهة التداعيات الإنسانية المترتبة على تفشي فيروس (كوفيد 19).

وأعرب سعيد عن حرصه على المبادرة بالاتصال للتأكيد على مكانة فلسطين وشعبها لدى تونس، مؤكداً على وضع كل الإمكانات والمقدرات التونسية تحت تصرف الأشقاء في فلسطين.

وفي السياق، قال سعيّد إنه رغم الظروف والإمكانات التي يمر بها الجميع فإن تونس جاهزة أن تقتسم مع الشعب الفلسطيني ما تملكه في سياق مواجهة هذا الوباء، مضيفاً أن فلسطين والقدس ستبقى قضية العرب المركزية حتى يتم تحريرها من الاحتلال.

من جانبه، عبّر رئيس المكتب السياسي عن شكره وتقديره لهذه المبادرة، قائلاً إن "هذا الموقف الذي لا يعتبر غريباً على الرئاسة التونسية والشعب التونسي الشقيق، حيث مكانة فلسطين في العقل والوجدان التونسي".

كما شرح رئيس الحركة أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، ووَضَع الرئيس سعيد في صورة النداء العاجل الصادر عن قيادة السجون في ظل تهديد انتشار الفيروس في كل مكان.

ودعا هنية سعيّد إلى توجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات الصلة للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى، وتوفير وسائل الوقاية والسلامة لأسرانا في سجون الاحتلال، في حين وعد سعيّد بأنه سيقوم بما يلزم في هذا الإطار بما في ذلك مخاطبة الأمين العام.

وفي الإطار ذاته، أكد الطرفان متانة العلاقة الثنائية، واستمرار التواصل والتشاور والتعاون في القضايا المختلفة، وخاصة التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية والقدس الشريف.

(الميادين)