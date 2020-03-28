تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في الأردن

وطن: أعلن مدير عام مستشفى الأمير حمزة الدكتور عبدالرزاق الخشمان أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد لسيدة تبلغ من العمر 83 عاما.

وقال الدكتور الخشمان إن السيدة كانت تعاني قبل إصابتها بفيروس كورونا من مشكلات صحية والتهاب نتيجة التسمم بالدم وتم تحويلها من مستشفى خاص الى مستشفى الأمير حمزة.

وكان وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر اعلن اليوم الجمعة، عن تسجيل 23 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 235، فيما أعلن عن خروج 16 مريضا من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.

وبين الوزير جابر خلال الايجاز الصحفي الذي عقد في إدارة الأزمات برئاسة الوزراء "أن أكثر من 400 شخص يخضعون لفحص الفيروس يوميا، في ظل وجود فرق استقصاء وبائي تتبع المخالطين للمصابين، مؤكدا أن عدد الفرق الاستقصائية العاملة بلغت 35 فرقة، وسيرتفع هذا العدد إلى 80 فرقة اعتبارا من صباح غد السبت.