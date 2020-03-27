طائرات الاحتلال تشن غارات على مواقع للمقاومة

وطن: شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عدة غارات على أحد مواقع المقاومة شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية بدون طيار بعدة صواريخ موقعاً للمقاومة شمال غرب مدينة غزة ما أدى إلى أضرار مادية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واكدت مصادر محلية ان طائرات الاحتلال قصفت بثلاثة صواريخ موقع المقاومة.

كما قصفت طائرة حربية موقع شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة بصاروخ ، إضافة إلى قصف مدفعي بقذيفتين شرق مدينة غزة دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين، فيما لحقت أضرار في المكان المستهدف.

وزعم جيش الاحتلال أن القصف جاء رداً على إطلاق قذيفة من غزة سقطت في منطقة مفتوحة جنوب دولة الاحتلال.