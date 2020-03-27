الأردن تسجل 23 حالة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر اليوم الجمعة، عن تسجيل 23 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 235، فيما أعلن عن خروج 16 مريضا من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.

وبين الوزير جابر خلال الايجاز الصحفي الذي عقد في إدارة الأزمات برئاسة الوزراء "أن أكثر من 400 شخص يخضعون لفحص الفيروس يوميا، في ظل وجود فرق استقصاء وبائي تتبع المخالطين للمصابين، مؤكدا أن عدد الفرق الاستقصائية العاملة بلغت 35 فرقة، وسيرتفع هذا العدد إلى 80 فرقة اعتبارا من صباح غد السبت.