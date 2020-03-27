صحة غزة: لا إصابات جديدة بغزة والحالات التسع بوضع جيد

وطن: أكد الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، أن المصابين التسعة بفيروس كورنا في القطاع بحالة صحية "جيدة ومستقرة"، وأن الفحوصات المخبرية "الواسعة التي أجراها المختبر المركزي كانت نتائجها جميعها سلبية، ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة حتى الآن".

وقال القدرة في بيان صحفي، مساء اليوم الجمعة: "نطمئن أهلنا في قطاع غزة أن الحالات التسعة الذين أعلن عن إصابتهم بفيروس كورونا، بوضع صحي جيد ومستقر ولم تطرأ عليهم أي تغيرات صحية جديدة حتى اللحظة".

وأوضح أن الطواقم الطبية في قطاع غزة "تقدم خدماتها لــ 1680 مستضافًا داخل مراكز الحجر الصحي في محافظات قطاع غزة، من بينهم 935 عائدًا من الحالات المرضية المختلفة تجرى لهم المتابعة الصحية المباشرة في الفنادق والمراكز الصحية والمستشفيات التخصصية ضمن الإجراءات الوقائية المعتمدة ".