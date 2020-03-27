الائتلاف المدني لتعزيز السلم الاهلي يحذر من خطورة الانزلاق الى مربع الفلتان الأمني

رام الله - وطن: حذر الائتلاف المدني لتعزيز السلم الاهلي وسيادة القانون المواطنين من خطورة مظاهر الفلتان الامني التي شهدتها محافظة الخليل يوم أمس بحادثة إطلاق النار التي أصيب فيها 4 اشخاص حالة أحدهم حرجة، حسب تصريح الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، واحداث منطقة كفر عقب/ ضواحي القدس، ويؤكد الائتلاف أن أحداث الامس تشكل تهديداً صارخاً للانسجام المجتمعي وتهدد جهود جهات الاختصاص في مواجهة أزمة كورونا التي تعصف بالجميع، هذا وحذر الائتلاف من خطورة الخروج على القانون واستغلال انشغال الدولة في مواجهة أزمة فايروس كورونا في الانقضاض على الدولة.

وفي سياق اخر دعا الائتلاف جهات انفاذ القانون ولجان الطوارئ كما عهدناهم بضرورة الحفاظ على خصوصية المواطنين في ظل ازمة كورونا، وتحديداً العاملين الفلسطينيين داخل الخط الاخضر، وعدم تعريضهم لتدخل تعسفي يمس حياتهم الخاصة واسرهم، مؤكدين على ضرورة التزام العمال الفلسطينيين للتعليمات الوقائية من فايروس كورونا التي اتخذتها جهات الاختصاص حفاظاً على ارواحهم واسرهم وأبناء وطنهم.

كما دعا الائتلاف الحكومة الى اخذ دورها في ضبط السلاح الخارج عن القانون قبل فوات الاوان لما يسببه ذلك من تقويض للسلم الاهلي الفلسطيني

واهاب الائتلاف بالمواطنين بالالتزام بالقانون والابتعاد عن الهويات الفرعية والعصبيات الفئوية، واتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع الاحداث المتلاحقة لفسح المجال لجهات الاختصاص في التعامل مع الأزمة الحالية – ازمة كورونا - وترسيخ القيم الجمعية التي تسهم في تعزيز تماسك المجتمع الفلسطيني.

يذكر ان مؤسسات الائتلاف هي: المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – REFORM، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية مفتاح، مؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات، مركز اعلام وحقوق الانسان شمس، مركز المراة للإرشاد القانوني والاجتماعي WCLAC، نقابة المحاميين، المكتب التنفيذي للاجئين الفلسطينيين، الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون استقلال، مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، اتحاد الشباب الفلسطيني، مركز تعاون لحل الصراع، المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان- شاهد، شبكة راية الاعلامية.