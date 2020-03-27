جمان.. أول مولودة عربية من أم مصابة بكورونا

وكالات - وطن: أجريت اليوم الجمعة في مستشفى الملك عبد الله الجامعي في الرمثا شمالي الأردن، أول عملية قيصرية لسيدة حامل في الشهر التاسع مصابة بفيروس كورونا.

وقالت استشارية النسائية والتوليد في المستشفى ليلى علي الزغل، إن هذه العملية هي الأولى على مستوى الوطن العربي وربما تكون الثالثة على مستوى العالم بعد إجراء عمليات في الصين .

وبينت الزغل أن العملية أجريت لمريضة مصابة حولت من مستشفى الأمير هاشم العسكري إلى مستشفى الملك عبد الله وعزلت بعد ثبوت إصابتها بالفيروس، مؤكدة أن الأم والطفلة التي أطلق عليها اسم جمان بحالة صحية جيدة وهما الآن في الحجر الصحي في المستشفى.

وكانت المملكة الأردنية قد أعلنت أمس ارتفاع حصيلة الإصابات الى 200 حالة.

المصدر : عمون