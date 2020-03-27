ارتفاع عدد الوفيات في دولة الاحتلال جراء كورونا إلى 12

وطن: ارتفع عدد الوفيات في دولة الاحتلال جراء فيروس كورونا المستجد إلى 12، بعدما توفي مسن (73 عاما) بعد ظهر اليوم، الجمعة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وكان يرقد في مستشفى "رامبام" في حيفا. وكان يعاني المتوفي من أمراض مزمنة قبل إصابته بكورونا.



وصباح اليوم، أعلن مستشفى "هشارون" عن وفاة مريضة بكورونا، في الـ76 من عمرها، كما أعلن مستشفى "سوروكا" في بئر السبع صباح اليوم أيضا، عن وفاة مريض بفيروس كورونا المستجد، خلال الليلة الماضية.



وقال مستشفى "هشارون" إن المتوفية عانت من أمراض مزمنة صعبة، فيما أعلن مستشفى "سوروكا" أن المتوفي يبلغ من العمر 93 عاما، وتم تشخيص إصابته بفيروس كورونا. وكان قد نُقل من ملجأ عجزة إلى المستشفى، بعد أن عانى من ارتفاع درجة الحرارة وضيق التنفس، إضافة إلى أنه عانى من أمراض مزمنة ومعقدة. وقد تدهورت صحته بشكل بالغ، الليلة الماضية، واضطر الأطباء إعلان وفاته.



في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 3035، بينهم 49 حالة خطيرة، و60 في حالة متوسطة، وحالة 2838 طفيفة. وتماثل 79 شخصا للشفاء.