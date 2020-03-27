إصابة رئيس وزراء بريطانيا بفيروس كورونا

وطن: أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الجمعة، إصابته بفيروس كورونا الجديد، أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" وذلك في فيديو نشره بتغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وقال جونسون في تعليق على التغريدة: "خلال الساعات الـ24 الماضية، ظهرت علي عوارض خفيفة وشخصت بالإصابة بفيروس كورونا، أنا الآن بعزل فردي ولكن سأستمر بقيادة الحكومة عبر ’فيديو كونفرنس‘ خلال محاربتنا لهذا الفيروس".

وقال جونسون في مقطع الفيديو أنه شعر "بحرارة وسعال مستمر، وبناء على نصيحة الطبيب خضعت لفحص وجاءت النتيجة إيجابية، وعليه أنا اعمل من المنزل وعزلت نفسي، وهذا بالضبط هو الأمر الصحيح للقيام به".