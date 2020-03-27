لمواجهة كورونا: حكومة الاحتلال تضع خطة بحجم 80 مليار شيكل

وطن: صادقت حكومة الاحتلال اليوم، الجمعة، على أنظمة التأمين الوطني، التي تم إعدادها في إطار خطة اقتصادية ترمي إلى دعم المرافق الاقتصادية الإسرائيلية. وأعد الخطة محافظ بنك "إسرائيل"، أمير يارون، ورئيس المجلس الاقتصادي القومي، أفي سيمحون، وموظفون كبار في وزارة المالية. وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" إن التأخر عن وضع هذه الخطة سببه خلافات بين الأطراف التي وضعتها.

وتقضي الخطوات الجديدة بتأسيس صندوق قروض للمصالح التجارية الكبيرة، التي تضررت من جراء أزمة كورونا، بحجم ستة مليارات شيكل، وتأسيس صناديق قروض للمصالح الصغيرة والمتوسطة بحجم ثمانية مليارات شيكل.

وتمنح الخطة المستقلين توسيع الحق بمخصصات بطالة وإعفاء من ضريبة المسقفات (الأرنونا) للمصالح التجارية الصغيرة ولفترة محدودة. وتشمل الخطة منحة بمبلغ 12 ألف شيكل للمستقلين، وتُدفع على مرحلتين في الشهرين المقبلين.

وبموجب أنظمة الطوارئ، جرى توسيع الحق بالحصول على مخصصات بطالة لمن عمل لستة أشهر، وليس 12 شهرا، قبل فصلهم من العمل، لكن هذه المخصصات ستدفع لنصف الفترة، أي ثلاثة أشهر في الحد الأقصى وأقل من شهر في الحد الأدنى. ويستحق من عمل مدة سنة الحصول على مخصصات بطالة لنصف سنة، وذلك بحسب ظروفهم الشخصية وعدد الأفراد الذين يعيلوهم.

وتقضي الأنظمة الجديدة بأن عاملين في سن 67 عاما فما فوق، وينص القانون على أنهم غير مستحقين لمخصصات بطالة، سيحصلون على منح، يتراوح مبلغها بين ألف وألفين شيكل شهريا لشهر آذار/مارس الحالي، وألف إلى 4000 لشهر نيسان/أبريل ووفقا لحجم الدخل، بحيث أنه كلما كان الدخل أعلى تكون المنحة منخفضة أكثر.

وفي هذه الأثناء، أفادت مصلحة التشغيل بأن عدد العاطلين عن العمل منذ مطلع الشهر الحالي بلغ 732,525 شخصا، 90% منهم أخرِجوا إلى إجازة بدون راتب، بسبب تعليمات الحكومة لمواجهة انتشار كورونا. ونسبة البطالة ارتفعت إلى 21.4%. وتسجل في مصلحة التشغيل منذ الساعة الخامسة من مساء أمس وحتى الخامسة من فجر اليوم 9,497 طالب عمل.

وأوعز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، للمسؤولين في وزارة المالية بإعداد خطة مساعدات اقتصادية بحجم 80 مليار شيكل، وطرحها أمامه اليوم. ويرجح رصد مبلغ 7 – 10 مليارات شيكل إلى وزارة الصحة، بهدف شراء معدات وقاية من كورونا وتحسين جهاز إعلام الوزارة.

ويبحث نتنياهو خلال اجتماع بدأ انعقاده ظهر اليوم في إمكانية تشديد القيود على حركة الاسرائيليين. ويشارك في هذه المداولات وزراء ودراء عامون لوزارات وجهات مهنية وصحية.

(عرب 48)