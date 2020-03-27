نقابة الأطباء تفتح باب التطوع للمتقاعدين وطلبة الطب

رام الله- اعلنت نقابة الاطباء الفلسطينية فتح باب التطوع للاطباء المتقاعدين وطلبة الطب الى جانب مطالبتها الحكومة بتوظيف الاطباء الذين اجتازوا امتحان التوظيف وما زالوا عاطلين عن العمل في ظل الحاجة الماسة للاطباء في المشافي.

وفيما يلي نص بيان نقابة الاطباء:

الزميلات الزملاء الاعزاء

تحية الوطن والانتصار على الكورونا باذن الله

نحن في نقابة الاطباء في فلسطين الصامدة التي سطرت مثالا للتحدي والالتزام والعزيمة والصمود امام هذا العدو اللامرئي وباذن الله سننتصر لنحتفل سويا بشعار "فلسطين خالية من الكورونا"...

ومن باب المسؤولية الملقاةُ على عاتقنا، نطالب الزملاء الاطباء اساتذتنا الكرام الضالعين في الطب الاخوة المتقاعدين بأن يكونوا على أهبة الاستعداد لمشاركة الطواقم الطبية في مكافحة كورونا بالعلاج والتشخيص والنصيحة والمشورة والخبرة الواسعة لهم، كما ونطالب الزملاء طلبة كليات الطب الدارسين من السنة الرابعة الى السادسة ان يكونوا ايضا على أهبة الاستعداد للمشاركة، وطلبة الطب ممن انهوا سنوات وامتحانات الامتياز كذلك.

كما نطالب الحكومة بتوظيف كل الاطباء الذين اجتازوا امتحانات التوظيف وهم على قوائم الانتظار بأسرع وقت ممكن.

نحن اليوم نواجه هذا العدو اللامرئي القاسي ولكن لم ولن نيأس حتى تحقيق النصر. ان التطوع والتضامن والترابط والمشاركة لها دور كبير بالاسناد وتوسيع قاعدة العلاج والمشورة، وخصوصا في حالات لا سمح الله تعرض الزملاء للحجر نتيجة اختلاطهم بمصابين، ما يصعّب الامور اكثر علينا..

نتمنى للجميع دوام الصحة والعافية

لمن يرغب من الزملاء في محافظات الوطن محافظة بالتطوع نرجو منه الاتصال مع الزملاء بالمحافظات على الارقام التالية:

1. د.بشار فضل- محافظة اريحا والاغوار: رقم 0599045086

2. د.سفيان بسيط- محافظة القدس: رقم 0592992288

3. د.احمد عبد الحليم- محافظة رام الله والبيرة : رقم: 0599787909

4. د. جواد حسونة محافظة نابلس: رقم: 0599286367

5. د.عادل عبد الخالق محافظة طولكرم رقم: 0599788367

6. د.نصر جعفر: محافظة جنين: رقم: 0599320365

7. د.اياس الصالح محافظة قلقيلية: رقم : 0599711265

8. د.احمد زواهرة: محافظة بيت لحم: رقم: 0598598198

9. د.وائل ابو سنينة: محافظة الخليل: رقم: 0593114400

وفي حال تعذّر الاتصال على اي من الارقام التالية، يرجى الاتصال على رئيس اللجنة الاعلامية في النقابة د.نافز سرحان على رقم:

0599830803

وسيكون العمل حسب الامكانيات سواء كان بنشر الوعي او التواصل عبر الهاتف مع كافة الجهات، او تغطية المستشفيات "شفتات- زميل بدل زميل" بدلا من الزملاء الذين يعملون في مراكز الحجر او حتى بالعمل داخل مراكز الحجر.