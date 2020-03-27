الكورونا ... حرب بيولوجية ... أم صدفة وتصادف؟

كتب: نبيل المصري

حاولت جاهداً إتقان العمل الادبي والكتابة لكن دون جدوى لان ذلك بحاجة لمقومات لا اجيدها، وفاقد الشيء لا يعطيه كم يقولون.

لكن ضميري وعقلي يلحان ان اخطّ ما يجول بخاطري.

لماذا اطلق الانسان مصطلح "شريعة الغاب" ولماذا قالوا أن " البقاء للأقوى"؟ فهل الكائنات الحية في صراع دائم؟ أم أن هذا الصراع قائم على عامل غريزي ، ألا وهو الجوع وحده؟

أوتعلمون أيها الأفاضل أن الكائنات الحية الحيوانية لا تهاجم فريستها الا إذا جائعة. أما الانسان فإنه يمارس فنون القتل في حالة ما بعد التخمة والرقص على عرق ودماء الفقراء والمسحوقين وتتصاعد بإتجاه الرغبة الجامحة وممارسة السادية والعنصرية بأبشع صورها.

فماذا يعني وبعد مرور اكثر من أسبوعين على تفشي وباء كورونا ( وتحديدا في السادس عشر من آذار لعام 2020) ان يأمر وزير الدفاع الأمريكي الاسطول ويحرك حاملات الطائرات والباتريوت الى الخليج العربي، بالإضافة الى تشديد الحصار الاقتصادي على ايران وفنزويلا، سوريا ،لبنان؟ أليس الهدف من ذلك البقاء في العراق وسوريا ونهب النفط وخيرات البلاد المادية والهيمنة والتسلط؟

أمريكا التي تقف على رأس الهرم الدولي عسكرياً واقتصادياً وعلمياً تتجاهل الواجب الإنساني وتتجاوز قرارات العالم وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، باعتبار فايروس كورونا وباء عالمي يهدد البشرية بأسرها. والواجب الانساني والاخلاقي يحتم توظيف كافة الإمكانيات للتصدي لهذا الوباء، حيث أن المطلوب اليوم حشد الطاقات واخذ التدابير الأممية والدولية وتسخير المعرفة العلمية والقدرات التكنولوجية لمحاربة هذا الوباء.

لقد نشأ مبدأ التعايش السلمي بعد الحرب العالمية نتيجة للخوف والذعر النووي، حيث استعملت أمريكا الأسلحة غير التقليدية التي أوقفت الحياة في هيروشيما وناجازاكي بعد ضربهما بقنبلة ذرية (ولا ينتشر شيء بالعالم اسرع من الخوف).

أما آن الأوان لوقف كافة الصراعات والنزاعات وتجميدها ( على الأقل) والعمل المشترك للتصدي لهذا الوباء؟ أما الإستمرار في هذه الصراعات فإنه يعبر عن صراع ايدولوجي مريض قائم على مرض السيطرة والتملك وتدمير الحضارة والانسان من خلال جشع وطمع شركات وأنظمة احتكارية نشأت وترعرت على الظلم والعدوان، علما بأن مقدرات وخيرات الكرة الأرضية توفر الغذاء لكامل من على هذه الكرة دون خوف من جوع أو عوز.

إن ما يملكه بعض الافراد يكفي العالم لمئات السنين ومن المعيب الإستمرار في " شريعة الغاب" التي ما هي إلا شريعة الجبن والطمع ورغبة التملك وتعبر عن ضراوة وسيطرة سادية تشمئز منها غالبية النفس البشرية ويتجسد من خلالها الاضطهاد والظلم والعدوان كما انها جندت العلم والعلماء وطاقاتهم العلمية والثقافية. ومن منما لا يستذكر في هذا المقام نظرية توماس مالتوس للنمو السكاني التي سميت فيما بعد بنظرية "البقاء للأصلح" حيث يعتبر هذا الانجليزي أنه شيئا فشيئا ستكون هناك حتمية " النقص في المواد الغذائية بالنسبة لزيادة السكان ... وأن الرجل الذي ليس له من يعيله والذي لا يستطيع أن يجد له عملاً في المجتمع سوف يجد أن ليس له نصيباً من الغذاء على أرضه فهو عضو زائد في وليمة الطبيعة حيث لا صحن له بين الصحون فإن الطبيعة تأمره بمغادرة الزمن". وبالتالي فهو يعبر عن نظرية غاية في الفاشسية والعنصرية حيث يريد أن يستأثر بالموارد والخيرات المادية من اجل مصالح الأغنياء والسلطات الحاكمة والمهيمنة.

وهنا لا بد لنا أن تستذكر ( في ذاكرة كل منا) تاريخ الصراع الذي شهدته المجتمعات البشرية من حروب ودمار وهدر للإمكانيات المادية والطاقات العلمية والتكنولوجية وتوظيفها في سباق التسلح التقليدي وغير التقليدي، بالإضافة لدعم المختبرات والعلماء وإجراء التجارب لإنتاج أسلحة بيولوجية وجرثومية تهدف الى تدمير الحياة البشرية وسباق التسلح وحرب النجوم.

وتجدر الإشارة الى تعريف للعلم يقول أن العلم " هو نشاط إنساني يهدف الى زيادة قدرة الإنسان في السيطرة على الطبيعة". ومن هنا علينا أن نشير الى تقدم العلم والعلماء فيما يتعلق الكوارث الطبيعة ومواجهتا من زلازل وبراكين واعاصير واوبئة. لا بد لنا أن نستذكر وباء الطاعون الذي قضى على نصف سكان الكرة الأرضية، والانفلونزا الاسبانية والسل والملاريا وكافة الأوبئة التي عمت الكرة الأرضية. اليس من واجب الإنسانية الوقوف بموضوعية امام نفسها للتصدي لهذا الوباء الحالي الذي أصبح إسمه يتردد على السنة كافة من هم على هذه المعمورة ... كورونا ... كورونا .. كورونا؟

ثمة سؤال يفرض نفسه يتعلق في عام ٢٠١١ حيث جرى انتاج فيلم امريكي وعرضته دور السينما تحت اسم مرض معدي contagion( من اخراج ستيف سودربرغ) وتدور احداث الفيلم ضمن دراما الخوف الهروب والنجاة من فايروس. فهل كان ذلك تنبوءا قبل تسعة أعوام؟ وهل من قبيل الصدفة ان تكون الاعراض وكأنها أعراض فايروس "كورونا"؟ هل شاهدتم في الفيلم عملية إفراغ المحلات من المنتوجات الوقائية والغذائية كما ان الفيلم سلط الضوء على الخفافيش التي سببت العدوى حيث ان القصة تكرر نفسها اليوم، فهل كان ذلك كله من باب الخزعبلات أم الخيالات أم أنه كان يستند الى معلومات مسربة؟

في عام ٢٠١٩ تنبأ الملياردير بيل جتس بظهور فايروس قاتل بالصين واسواقها قبل انتقاله للعالم ، كما ان كتاب نهاية الأيام للكاتبة سيلفيا براون قد تنبأ انه في ٢٠٢٠ سنشهد مرض التهاب رئوي حيث تدور أحداث الرواية في مدينة واهان الصينية. وقد أستبق ذلك كله الكاتب الأمريكي دين كونتز والذي أصدر كتابا صدر في عام ١٩٨١ تحت اسم "عيون الظلام" تدور احداثه حول ذات الموضوع. سأبتعد عن " نظرية المؤامرة" وأقول أن المخرج والمنتج والمؤلف كل ضمن قدرته وامكانياتاته يبني تخيل لوقائع واحداث تتطابق وتتماثل، لكن العبرة في الاحتياطات الوقائية وفقا للإمكانيات العلمية والمعرفية.

أستميحكم عذرا، فلن أكون حسن النية وأقول لكم "إن جهنم مبلطة بالنوايا الحسنة". ماذا يعني رفض البنك الدولي طلب حكومة فنزويلا قرضا للتصدي لهذا الوباء خلال يوم واحد، ووقوف ترامب للتحدث عبر الفضائيات عن خسارة الصين المالية (علما بموت ثلاثة من رجال الشرطة الامريكية خلال فض شجار بالمحلات التجارية على ورق التواليت)؟ في الوقت الذي كان فيه واجبا على حكومات العالم وانظمتها قاطبة ان تجند امكانياتها وطاقاتها وتتبادل المعارف والمنجزات العلمية للتصدي لوباء لا يرحم ولا يميز بل يتسارع للفتك بالعالم، في الوقت الذي كان فيه واجبا ومسؤولية للدول العظمى ومجلس الامن ومنظمة الصحة العالمية ان يكون هدفهم الأول القضاء على الوباء وإنقاذ البشرية.

ان الموقف الإنساني الاممي الذي جسدته حكومة الصين اولاً ( ومن ثم كوبا وروسيا) للتصدي للوباء وتجنيد كافة الإمكانيات لحماية الانسان والمواطن ومحاصرة الوباء والانتقال بالمساهمة بجهد اممي في ايطاليا وايران وغيرها من البلدان، قد أبرز المبادئ السامية والخلاقة وحب الحياة والانسان اولاً وقبل كل شيء بعيداً عن حب التملك والهيمنة العنصرية، نحو عالم جديد تسوده الإنسانية، الاخوة والمحبة.

السياق التاريخي ما بعد الحرب العالمية الثانية وتشكل المعسكرين الإشتراكي والرأسمالي ثم الإنهيار الكامل للمعسكر الإشتراكي وتشكل نظام " القطب الواحد" نسف مقولة " عصفورين بحجر" ورفع العدد الى " عشرة عصافير بحجر واحد" فالمتبصر لعملية الصراع الاقتصادي وسلسلة الاحتكارات، في ظل عالم نامي ومتطور بوتائر سريعة، جعل من السوق نفسها اكبر من عالمها فظهرت "الكارتيلات" التي هي عبارة عن إئتلاف بين عدد من المشاريع ذات الإنتاج الواحد لأجل تقسيم الأسواق و/او تنظيم المنافسة مع الإبقاء على شخصية كل مشروع من الناحيتين القانونية والاقتصادية بحيث لا تندمج مع بعضها بينما تشكل حلفا إحتكاريا، ثم انتقلت هذه الكرتيلات الى مرحلة ما بعد الإحتكار من خلال "نظام الترست / أي الثقة" الذي جمع بين عدد من المؤسسات حيث تفقد كل واحدة منها اثر ذلك استقلاليتها المادية وشخصيتها القانونية وتوزع الأسهم في نهاية كل دورة إنتاجية.

وكمحصلة طبيعية للصراع التناحري تحت عنوان الحرب الباردة والتعايش السلمي تطورت الرأسمالية وتهمقت العنصرية التي استغلت كافة الظروف الاقتصادية والمعيشية وقامت بتعزيز الازمات العقائدية والعشائرية والدينية وساهمت بالعديد من الانقلابات والمؤامرات والاغراءات المالية.

ان تحالف رأس المال قد ساهم في تحشيد الدول الرأسمالية وإقامة عالم القطب الواحد والتشكيك بإمكانية إيجاد الرفاهية الاجتماعية والديمقراطية واسقاط الفكر العلمي والتقدمي وضرب الأيدولوجية المنافسة والنقيضة من خلال مفهوم الديمقراطية الزائف وحقوق الإنسان، مما ادى الى انحراف العديد من الأنظمة والزعماء والدول، وسارت في ركب الإمبريالية إما افلاساً مادياً وسياسيا مصحوبا بالحصار الاقتصادي وتجميدا لأرصدة هذه الدول والاشخاص وبذلك افقدت القيادات والأنظمة ثقة الجماهير بها مصحوبة بالمصالح الخاصة والخوف. كما وفقدت الأحزاب والتنظيمات والدول البوصلة الفكرية والاستراتيجية والمنهاج العلمي والايديولوجي متناسين ما كتبه المفكر والقائد والثائر(لينين) حيث قال وقبل اكثر من مئة عام "الإمبريالية اعلى مرحلة من مراحل الرأسمالية"، وتناسينا انها اغرقت العالم في حربين عالميتين كارثيتين همجيتين ،كما انها اوجدت (رأس المال التمويلي البنكي ورأس المال الصناعي وتكوين ارستقراطية مالية) وابرز مظاهرها الحالية (البنك الدولي) وعائلة روتشيلد وعائلة ترامب والعديد من العائلات الصهيونية الماسونية وباقي المسميات التي دمرت العالم لصالح احتكاراتها وهيمنتها حيث انتقلت الى العنصرية والفاشية في العديد من المواقف ودمرت القيم الإنسانية واسقطت الاعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية ضمن عالم القطب الواحد والفكر والايديولوجيا الظالمة المتغطرسة التي أعلنت انتصارها على الاشتراكية والشيوعية. لقد وصف لينين - صاحب الرؤية الثاقبة - عصبة الأمم بأنها (مطبخ اللصوص) قبل الانتقال للقطب الواحد حيث شرعت كافة الأساليب والوسائل لضرب كافة القوى الثورية والتقدمية مستغلة الدين واشعال الحروب بين الدول والاستفادة من واقع الأنظمة والمجتمعات البسيطة والمتخلفة وتقسيم العالم، ان العدوان الثلاثي علي مصر وحرب فيتنام وحرب الكوريتين، والنزاعات بين الهند وباكستان وأفغانستان واشغال افريقيا بالحروب العرقية الى تفتيت الاتحاد السوفيتي واضعافه وتقسيمه الى دويلات شكل ذلك كله شواهد تاريخية. وما الحرب على العراق في التاريخ ليس البعيد إلا مثالا يؤكد أن العراق قبل الحرب ليست كما بعدها ، حيث جرى تدمير العراق مرتين، الأولى في اشعال الحرب مع ايران والثانية في تدمير البنية التحتية وتصفية العلماء والاستيلاء على البترول والثروات الى اعدام الرؤساء من خلال الربيع العربي الفوضى الخلاقة تحت مسمى "عالم جديد". وبعد وصول ترامب الى دفة الحكم بوصفه احد أعمدة الاقتصاد والامبريالية الاقتصادية ومعززا للعنصرية البغيضة في السيطرة وضرب كافة القوى الديموقراطية والثورية من خلال السيطرة المالية والاقتصادية والعمل العسكري، فهل كان قبيل الصدفة الخروج من كافة المعاهدات والمواثيق الدولية والتي كان ابرزها :-

1- الانسحاب من معاهدة "القوى النووية المتوسطة وقصيرة المدى" بشكل رسمي بتاريخ ٢-٨-٢٠١٨ والعمل على تطوير صواريخ جديدة متوسطة وقصيرة المدى، حيث قال ترامب نعمل على تحديث ترسانتنا النووية ولنا الحق يذلك.

2- اخطرت أمريكا الأمم المتحدة بإنسحابها من اتفاقية باريس لتغير المناخ من " من آجل آمريكيا وحماية شعبها".

3- الانسحاب من معاهدة تجارة الأسلحة التقليدية وخاصة المتورطة في جرائم الحرب.

4- إعلان انسحابها من اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ المعقودة مع استراليا، بروناي، كندا، تشيلي ،اليابان، ماليزيا، المكسيك، نيوزيلندا، بيرو، سنغافورا، وفيتنام.

5- اعلان الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو".

6- الانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا.

7- الانسحاب من عضويتها في مجلس حقوق الانسان الدولي.

8- الانسحاب من المعاهدة النووية مع ايران.

9- واخيراً وليس اخراً وفي ٢/٢/٢٠٢٠ اعلن ترامب ان الولايات المتحدة ستعلق جميع التزاماتها لمعاهدة الحد من الصواريخ النووية والمتوسطة.

لقد تنصلت أمريكا من اتفاقيات كامب ديفيد وما نتج عنها ( رغم تحفظي التاريخي على إتفاقية كامب ديفيد) واعلنت بان القدس عاصمة لدولة اليهود وأعلنت عن حق " إسرائيل" في ضم هضبة الجولان وأجزاء من غور الأردن ونقلت السفارة الامريكية الي القدس، وقامت بحصار لبنان إقتصاديا أووقف المساعدات وقامت تجميد ارصدت عدد من الزعماء، ودمرت بشكل مباشر سوريا بلداً وحضارة شعباً ونظاماً واستولت على ابار النفط واشعلت الحرب على اليمن لتامين خطوط الملاحة وضربت القوى الثورية والقومية في دول العالم الثالث مثل ايران وفنزويلا والبرازيل.

لقد حذر المجلس الوطني للاستخبارات الامريكية من المنافسة الاقتصادية المتزايدة والمتصاعدة وعلى رأسها تلك المنافسة من الصين والهند والبرازيل حيث ستكون محفوفة بالمخاطر في ظل تصاعد الصراع على الموارد النادرة.

وحيث أن " أن السياسة تعبير مكثف عن دالإقتصاد" كما يقولون، ثمة سؤال يطرح نفسه بإلحاحية في ظل صراع تناحري محتدم "هل الكورونا حرب بيولوجية؟ " ام صدفة وتصادف؟ عند الأجابة على هذا السؤال بنبغي علينا أن نفكر مليا فيما صرح به الخبير والباحث الاقتصادي السيد طلال أبو غزالة في لقاء معه عبر فضائية الميادين بالقول ان الكورونا وباء يجب الحذر منه لكن الأخطر من ذلك الاحتباس الحراري والخلل في طبقة الأوزون وما ينتج عنه.