ملحم: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

وطن: أعلن الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم أن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" ارتفع إلى 91 إصابة في فلسطين، بعد تسجيل 7 حالات جديدة.

وأضاف في الايجاز اليومي للتطورات الخاصة بفيروس "كورونا"، اليوم الجمعة، أنه جرى أخذ مسح عينات من 100 شخص في قرية بدو شمال غرب القدس، وتبين إصابة 5 منهم بالفيروس، وهم: طفلة رضيعة بعمر العامين، وطفل 10 سنوات، وشابان بالعشرينات، ورجل خمسيني، حيث تم تحويل المصابين إلى فندق الكرمل في مدينة رام الله للحجر الصحي، فيما حول الرجل الخمسيني إلى مستشفى "هوغو تشافيز" في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وتابع: "أخذت عينات من 227 عاملا في الضفة، حيث ظهرت إصابة اثنين بالفيروس، لرجل يعمل في محطة محروقات بمستوطنة "غوش عتصيون" شمال بيت لحم، إضافة إلى والدته التي تعمل في مجال التنظيفات بإحدى المستوطنات بتلك المنطقة".

وأكد ملحم أنه لا صحة لما تم تداوله بوجود إصابات جديدة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن طواقم وزارة الصحة تواصلت مع الطواقم الصحية في القطاع التي أكدت عدم صحة ما روج له.

وقال: "سنعمل على اقتراح منظمة الصحة العالمية بوضع خيم أمام غرفة الطوارئ بالمستشفيات، والتي ستكون من أجل فحص المرضى قبل دخولهم للطوارئ، خاصة بعد أن اضطر 32 من الكادر الطبي في مجمع فلسطين الطبي للدخول للحجر الصحي بعد مخالطتهم لمصاب دخل القسم الباطني قبل أن تتم معرفة إصابته بالفيروس".

ولفت ملحم إلى وجود نقص في شرائح فحص الفيروس داخل فلسطين كما باقي دول العالم، فيما تسعى الحكومة جاهدة لتوفيرها إلى جانب أجهزة التنفس والملابس الواقية.

وجدد ملحم دعوته للمواطنين للبقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، مشيرا إلى أن ذلك من أفضل الطرق للوقاية من المرض ومن توسيع رقعة تفشيه.