وفاة طفلة دهسا في الخليل



الخليل- وطن: توفيت اليوم الجمعة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات نتيجة حادث دهس تعرضت له بمدينة الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن الطفلة قد تعرضت لحادث دهس مساء أمس أثناء عبورها الطريق وسط مدينة الخليل وقد أصيبت نتيجة لذلك بجراح خطيرة نقلت على إثرها إلى مستشفى الأهلي لتلقي العلاج، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها الخطيرة.

وأضاف ارزيقات أنه قد تم إبلاغ النيابة العامة وتوقيف السائق ومباشرة التحقيق من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.