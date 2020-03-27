أسماء سلامة تكتب لـوطن: ما بين إجراءات حكومية وسلوك مواطنين ... من سيدفع الثمن؟

ثلاثة مواقف في ثلاثة بلدان عربية ، مصر والأردن وفلسطين ، تعكس واقعاً غريباً في طريقة تعاطي الشعوب مع الإجراءات التي تتخذها الحكومات للحد من انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه . كنانقول أعان الله المواطنين على حكوماتهم... فهل سيجعلنا البعض نقول .. أعان الله الحكومات على مواطنيها ..!!

مع فرض منع التجوال في الأردن للحد من الفيروس ، وقيام الحكومة بنشر الجيش في الشوارع لضمان الالتزام بالقرار ومنع التجمعات ، وقيامها لاحقاً بتوزيع الخبز على المواطنين وما لحق ذلك من تجمعات كبيرة للحصول على الخبز ، ضاعت كل الجهود في التشديد من الإجراءات ، وتجمهر الناس للحصول على الخبز ، أنت تشدد من جهة ويأتيك سوء السلوك في تطبيق الإجراءات الوقائية . غياب ثقافة احترام النظام والوقوف في الطابور تظهر آثارها بقوة الآن ...

في مصر وتحديداً في مدينة الاسكندرية ، خروج المواطنين في مظاهرة ضد كورونا ، تجمهرات تأتي مخالفة لدعوة الحكومة بعدم التجمعات للحد من الفيروس ، تصدح الحناجر بالتكبيرات في المظاهرة ، وكأن الدين الحقيقي يدعونا لذلك ، جهل في الدين وسوء تقدير لخطورة الوضع .... جهل فوق جهل فوق جهل .

وأخيراً في فلسطين وتحديدا في محافظتي جنين والخليل . تجمهر بل مهرجان للاحتفال بتحرير أحد الأسرى المفرج عنهم من أبناء محافظة جنين ، بعد قضائه سبعة عشر عاما في سجون الاحتلال ، في اختراق خطير لإجراءات الحكومة في عدم الخروج من البيوت إلا للضرورة القصوى ، فجاء هذا التصرف ناسفاً لكل الاحتياطات التي تتخذها الحكومة بإعلانها حالة الطوارئ منذ الخامس من الشهر الجاري . والبقاء في المنازل منذ الثالث والعشرين منه . تلاها التجمهر في محافظة الخليل لنفس السبب وهو الافراج عن أحد الأسرى من سجون الاحتلال ..

في الوقت الذي تعطلت فيه النسبة الأكبر من الأعمال ، ويتم الحديث فيه عن وضع العمال ، وطريقة التعاطي مع عودتهم إلى بيوتهم ، والحجر على العائدين إلى الوطن من دول العالم ، تأتي هذه التجمعات لتصيب الغالبية العظمى من الشعب بالصدمة والذهول ( كأنك يا أبو زيد ما غزيت ) ، صفعة في وجه كافة الجهود المبذولة من الحكومة ومن المواطنين على حد سواء .

كيف تمت هذه التجمع ، وأين الحكومة بإجراءاتها المشددة ، التي توقف فيها الأجهزة الأمنية كل مخالف بل وتلقي القبض عليه ، وتحيل البعض للمساءلة القانونية ، كيف يتم اعتراض عدد من المواطنين في بعض المدن والقرى ، وفحص بطاقات التعريف الخاصة بالموظفين للتأكد من أهمية وضرورة خروجهم من منازلهم ، في حين يتم تجمع الآلاف للاحتفال بأسير محرر .

جوامع أغلقت ، أعراس تم تأجيلها ، وبيوت عزاء أيضاً ، تنقلات منعت بين المحافظات وبين قراها وحواجز نصبت ...أين المنطق فيما يجري .

لا بد من تفهم القلق والخوف الذي عم بين الناس في أعقاب انتشار الفيديوهات الخاصة بهذه الاحتفالات، قد يكون هناك نسبة قليلة من المستهترين ، والذن يتعاملون مع موضوع انتشار الفيروس باستخفاف وعدم مبالاة ، ولكن ما رأيناه وشاهدناه هو الآلاف من الشباب ، الذين تجمعوا باكتظاظ للاحتفال ، يقول البعض لا يوجد أي حالة إصابة في هذه الأماكن حتى الآن لذلك فلا داعي للخوف . لقد كانت الحالات لدينا محصورة في بيت لحم ، لم يكن هناك اي إصابة في أي من المحافظات الأخرى ، ولكن بات هناك إصابات في رام الله ونابلس وطولكرم وسلفيت والخليل وفي قطاع غزة ... وحتى أول أمس كانت بدو خالية من الاصابات ولكنها في يوم واحد سجلت ١٦ اصابة وأول حالة وفاة ، الحجة أم محمود رحمها الله التي ماتت ودفنت دون تغسيل ودون وداعها من قبل أحبائها .... لقد كانت إيطاليا تخلو من الإصابات ، وكذلك إيران ، بل أن الصين مركز الوباء كانت تخلو من أي إصابة ، عدم وجود الإصابات الحالية لا يعني إلغاء التدابير الوقائية ولا يضمن عدم حدوث إصابات ، بل يساعد على ذلك وبشدة .

وكالعادة ، وبعد تداول الاخبار على وسائل التواصل تبدأ التعليقات والضجة والبلبلة .. هذا يهاجم وهذا يدافع وفي حقيقة الامر نحن قلقون حد الرعب من هذه التجمعات ومن اثارها السلبية بل الكارثية المحتملة على مواطنينا .. كيف لا ونحن نعرف أن هذا الفيروس يجد فيها الجو الاكثر مناسبة للانتقال والهجوم ..

نحن نعرف حساسية الوضع بالنسبة لقباطية وتلك الحادثة المؤسفة التي ذهب ضحيتها شاب من المخيم ، والضجة التي رافقت ذلك ، هل أثبت ت قباطية لآن أنها قادرة على كسر القرارات الحكومية ، وأنها تفعل ما تريد بالطريقة التي تريد ؟؟؟ هل باتت الأمور تحسب بهذه الطريقة ،، أين الوطنية فيما يجري ،، لقد دفع هذا الأسير سبعة عشر عاما من حريته في السجون ، فهل يكون يوم خروجه هو يوم التمرد على مصلحة الوطن والمواطن ، هل يكون مقابل الاحتفال بسلامته هو المقامرة بسلامة محافظة بل وطن بأكمله . اذا كانت هذه هي صورة الحال في قباطية جنين ، فما هو الحال في بني نعيم الخليل ؟؟؟ ما الدافع وراء خرق التعليمات والاجراءات والتجمع الذي كان ، حتى مع عدم مصافحة الأسير .. أنت أعطيت الفرصة للتجمع والمخالطة ... لم يعلق أحد يوما على الاحتفال بخروج أي أسير من المعتقلات بل ان الجميع يفرح ويهلل ويدعو للبقية بالفرج القريب ، ولكن أكبر صورالوطنية تتجلى في مثل هذه المواقف التي يتعرض فيها الوطن للخطر .

إن تضحيات البعض من أجل الوطن ليست مثارا للاستعراض ، وليس مبررا للبعض أن يكون ثمن وطنيته وتضحياته هو استثناؤه من القانون وتمرده عليه ، الوطنية الحقيقية هي أن تكون في الوقت الذي يحتاجك فيه الوطن رهن الإشارة ، والا تستغل الظروف لتبسط سيطرتك أو تستعرض قوتك على حساب مصلحته . هل ستتقبل وفاة شخص عزيز بالفيروس إذا لم يكن هناك متسع له في المستشفى لكثرة الإصابات ؟؟ أم ستقدم على مهاجمة الطواقم الطبية وربما الاعتداء عليها وتحطيم المستشفيات ؟؟ وتحمل الحكومية مسؤولية التقصير .....

أحس ببشاعة الموقف الذي وضعت فيه الحكومة في تلك الحادثتين ، لو تدخلت الأجهزة الأمنية وحاولت منع التجمع مع وجود هذا العدد من الشباب المسلحين ، لوقعت الكارثة ، ومن المرجح أن يقع ضحايا ، وبتنا في مواجهة داخلية بين الشباب بأسلحتهم وبين الأجهزة الأمنية ، وترك التجمع ليتم كما شاهدنا ، سيكون فيه مغامرة بمصلحة الشعب بأكمله ، فعلا موقف لا تحسد عليه الحكومة ، ومن الواضح أنها آثرت عدم محاولة المنع بالقوة حقنا للدماء ، ولكن ذلك لا يعفيها من المسؤولية بأي شكل من الأشكال ..بتنا لا نملك الآن إلا الدعاء بألا تصبح هذه الاحتفالات سببا في انتشار الفيروس في جنين والخليل كما كان ذلك العرس في مدينة إربد في الأردن . وأن لا تكرر مثل هذه المواقف في الأيام القادمة لأي سبب من الأسباب . فقد أصبحنا في مرحلة خطرة جدا .

إلى متى سيبقى البعض يتعامل مع الحكومة على أنها ( مرت الأب ) ، المكروهة مهما فعلت ، لماذا لا نصل إل مرحلة الانسجام في هذه الظروف تحديدا مواطنين وحكومة ، للخروج من الأزمة ، ثم نلتفت للمواقف ضد بعض الأشخاص وبعض السلوكيات لاحقا ، ليس هذا الوقت المناسب لتصفية الحسابات وتسجيل المواقف ، ( وكسر العظم ) ، هذا وقت نحن بحاجة فيه إلى أعمق مشاعر الوطنية بعيدا عن كل المواقف الشخصية التنظيمية والفاصائلية ، لايوجد الآن مصالح خاصة ، هناك مصلحة وطن على اعتاب فترة مصيرية من تطور المرض وانتشاره ، إما الخروج منها ، وإما اللحاق بتلك الدول التي فقدت السيطرة وباتت على حافة الهاوية . ولابد لنا من الاعتراف بنجاح الحكومة في اجراءاتها بدرجة كبيرة حتى الآن.

رسالتي إلى شباب الوطن ، إن الاستهتار في الظروف الحالية ، لايمكن أن يكون من الرجولة ، وخرق تعليمات الحكومة ليس من البطولة ، الوضع الآن ليس كقيادة سيارة باستهتار ورعونة ، وفي أسوأ الظروف ستكون حياتك هي الثمن ، وربما حياة بعض الأشخاص الآخرين ، إن الاستهتار في هذه الظروف ثمنه سلامتك وسلامة عائلتك وأصاقائك وجيرانك ووطنك ككل ، بالتزامكم بتعليمات الحكومة وإجراءاتها أنتم لا تنتقصون من قدر أنفسكم ، ولا ترفعون من شأن الحكومة ، ولا ( تسحجون ) لها ، بل أنتم تمارسون وطنيتكم وانتماءكم ، وتثبتون قدرتكم على تقدير الأمور بالطريقة الصحيحة .

لا تكونوا اليد التي تعيق مقاومة الفيروس ، بل اليد التي تحمي أهلها وشعبها منه . ليس في مصلحة أحد إيقاع الحكومة في فخ الفشل في مقاومة الفيروس لأننا من سيدفع الثمن ، لا متسع لدينا من الوقت لاحتمال نتائج الأخطاء ولا قدرة لنا بتحمل نتائجها.