دولة الاحتلال | الجيش يستعد لمساعدة الشرطة لتطبيق تعليمات مواجهة كورونا

وطن: أعلن المتحدث بلسان جيش الاحتلال أنه بناء على تقييم الوضع ومتابعة لطلب الشرطة وموافقة الحكومة، فان الجيش يستعد لتحويل نحو 500 جندي لمساعدتها للقيام بمهامها بناء على توجيهات الحكومة ووزارة الصحة لمنع تفشي وباء كورونا انطلاقًا من يوم الأحد 29/3/2020.

وأضاف المتحدث بلسان الجيش " انه سيتم توزيع الجنود من قواعد التأهيل والإرشاد للوحدات القتالية على ألوية الشرطة ، حيث سيتم تخصيص سرية عسكرية واحدة لكل لواء شرطة إقليمي، وسيتم دمج الجنود مع أفراد الشرطة في طواقم مدمجة للقيام بدورية شرطية وعزل مناطق وتأمينها بالإضافة إلى إغلاق طرقات وغيرها".

وتابع: من المتوقع تلقي الجنود تأهيلًا خاصًا للمهمة وللنشاط في المجال المدني، وسيقدم الجيش مساعدته في مواجهة تفشي كورونا في المجال المدني محافظًا على تعليمات وزارة الصحة".

وبناء على ما ذكرته مصادر عسكرية "فإن الجنود الذين سيتم دمجهم مع أفراد الشرطة سيكونوا مسلحين".