ارتفاع عدد الاصابات بـ"كورونا" في دولة الاحتلال الى 3035، والوفيات الى 10

وطن: ارتفع عدد الاصابات بفيروس كورونا في دولة الاحتلال الى 3035 إصابة، والوفيات الى 10.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، أن من بين الإصابات بفيروس كورونا 49 بحالة خطيرة، و 60 بحالة متوسطة، فيما بلغ عدد المتعافين 79 شخصا. وأعلنت الوزارة أن 1509 من المصابين يتلقون العلاج في بيوتهم، و 464 في المستشفيات، و 410 يمكثون في فنادق بمراقبة الطواقم الطبية.

وذكر المتحدثة بلسان مستشفى "سوروكا " في بئر السبع أن شخصا يبلغ من العمر 93 عاما توفي الليلة الماضية، وقد تبين أنه كان مصابا بفيروس كورونا.

وقالت المتحدثة بلسان المستشفى في بيان صحفي "ان الرجل المذكور نقل للعلاج في المستشفى من بيت للمسنين، وهو يعاني من ضيق للتنفس علما انه يعاني من أمراض صعبة أخرى ".

كما قالت المتحدث بلسان المستشفى "أنه بعد ساعات من وصول الرجل الى المستشفى واجراء فحص تبين أنه مصاب بالكورونا، تدهورت حالته الصحية واضطر الاطباء الى اعلان وفاته".

ويتلقى العلاج في القسم المخصص لمرضى الكورونا في مستشفى " سوروكا " 14 شخصا، من بينهم امرأة بحالة خطيرة واثنين حالتهما متوسطة، والاخرين وصفت حالتهم بالطفيفة".

كما أعلن المتحدث بلسان مستشفى الشارون " أن امرأة تبلغ من العمر 76 عاما مصابة بالكورنا وأمراض أخرى، توفيت الليلة في المستشفى ".

ووفق وزارة الصحة الإسرائيلية، فإنه بوفاة الشخصين يرتفع عدد الوفيات جراء كورونا في دولة الاحتلال إلى 10 وفيات.