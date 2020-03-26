بالفيديو ... نبوءة كاسترو تتحقق واحفاده يساعدون دول العالم على مواجهة كورونا

رام الله - وطن: تحت التصفيق الحار وصل فريق اطباء كوبي الى ايطاليا لمساعدتها في اقسى ازمة تعيشها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية والمتمثلة بتفشي وباء الكورونا.

الفريق الطبي الذي جاء لمساعدة ايطاليا في محنتها، جسد ابرز المشاهد الانسانية في ظل التغول الرأسمالي، وقد اعادت كلمات الزعيم الكوبي فيدل كاسترو، وكأنها جسدت نبؤته ونظرته المستقبلية، حين راهن على استثمار بلاده في الاطباء من اجل انقاذ العالم.

ولطالما ردد كاسترو ان بلاده لا تسقط القنابل فوق رؤوس الاخرين ولا ترسل كذلك الاف الطائرات لقصف المدن، ولا تملك اسلحة نووية ولا كيميائية ولا بيولوجية، بل ان عشرات الالاف من العلماء الذين تعول عليهم بلاده بالاضافة الى الاطباء نشأوا على فكرة انقاذ الاخرين .

ولطالما تميزت كوبا في المجال الطبي منذ الثورة عام 1959 ، ومنذ ذلك الحين وهي ترسل الطواقم الطبية لمساعدة العالم خاصة الدول الفقيرة والمضطهدة .

ومنذ تفشي فايروس كورونا، فأن الفريق الطبي الذي وصل ايطاليا يعد الفريق السادس الذي ترسله كوبا للخارج، بعد ان ارسلت فرق طبية الى فنزويلا ونيكاراغوا بالإضافة إلى جاميكا وسورينام وغرينادا.

ويتألف الفريق الكوبي الذي أرسل إلى إيطاليا حاليا من 52 فردا.

و يعد التعليم مصدر فخر كبير آخر في كوبا، فقد نجحت البلاد في القضاء على الأمية في أريافها في أوائل الستينيات، كما تعترف منظمات دولية عديدة بالتزام الحكومة الكوبية بالتعليم العالي والبحوث العلمية.

وفي أوائل القرن الحالي، توصلت دراسة أجراها البنك الدولي حول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي إلى أن كوبا تأتي في المرتبة الأولى في تدريس مادتي الرياضيات والعلوم في كل المراحل الدراسية للطلاب والطالبات.

ووصفت الدراسة المعاهد الكوبية بأنها "مساوية" في مستواها لتلك التي في العديد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.