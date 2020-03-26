فيديو .. عمدة نيويورك يهاجم ترامب على سوء تعامله مع مكافحة فيروس كورونا: لا نفهم ما تفعله!

وطن: هاجم عمدة ولاية نيويورك بيل دي بلاسيو إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب في أسلوب تعاملها مع الأزمة الصحية الأكبر في البلاد المتمثلة بتفشي فايروس كورونا.

وقال بلاسيو موجها كلامه لترامب: "الرئيس ترامب، أريد فقط أن أقول إنني لا أفهم ولا أعتقد أن عشرات الملايين من الأمريكيين يفهمون ما تفعله الآن."

وأضاف "هذه هي أكبر أزمة تواجهها أجيالنا، ونحن بحاجة لاستخدام وسائل مختلفة. لا أعرف لماذا ترددت. أنت الآن هربرت هوفر من هذا الجيل، أنت فقط تشاهد وتنتظر وتفقد كل الفرص للتصرف بشجاعة لحماية البلاد."

وتتصدر ولاية نيويورك قائمة الولايات الأكثر تضررا جراء الوباء، حيث تم تسجيل أكثر من ربع الوفيات بها.