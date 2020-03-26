صحة غزة: الجهات المختصة تدرس اتخاذ إجراءات مشددة بينها حظر التجول

وطن: قال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، إن الجهات المختصة تدرس اتخاذ إجراءات مشددة بينها حظر التجول لمنع تفشي كورونا، لافتاً إلى أن قرار حظر التجول لم يتخذ بعد.

وأضاف القدرة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الخميس: "واصلت الطواقم الفنية في وزارة الصحة تكثيف سحب العينات المخبرية من بين العائدين والمخالطين في مراكز الحجر الصحي بقطاع غزة".

وتابع القدرة: "أظهرت الفحوصات المخبرية الواسعة التي اجراها المختبر المركزي مساء أمس الأربعاء تسجيل سبعة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من بين رجال الامن الدين خالطوا الحالتين السابقتين مطلع الأسبوع الجاري في أحد مراكز الحجر الصحي بغزة وكانوا يخضعون لإجراءات العزل التي اتخذتها الوزارة مع المخالطين والعائدين المحجورين الدين تواجدوا في نفس المركز في حينه دون ان يخالطوا أحداً داخل المجتمع".

وأكمل القدرة: "إجمالي الحالات المسجلة هي تسع حالات فقط من بين العائدين والمخالطين، دون تسجيل أي إصابة بالمرض من داخل المناطق في قطاع غزة".

وتابع: "نؤكد أن الأسماء التي تم تداولها للحالات المصابة غير صحيحة ونجدد التحدير من بث الاشاعات وتناقل الأخبار دون الاستناد إلى الجهات الرسمية".