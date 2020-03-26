مصرع طفل غرقا واصابة آخر داخل تجمع لمياه الامطار شرقي الخليل

الخليل- وطن: لقي طفل يبلغ من العمر 10 سنوات مصرعه غرقاً وأصيب آخر اليوم، داخل تجمع لمياه الأمطار ببلدة بني نعيم شرقي الخليل.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن الطفلين عثرعليهما داخل منطقة لتجمع مياه الأمطار ببرية بني نعيم، وجرى إخراجهما من قبل الاهالي والدفاع المدني ونقلهما فورا إلى مستشفى الميزان بمدينة الخليل، وبعد وصولهما للمستشفى، اعلن الاطباء عن وفاة أحدهما.

وأكد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه.