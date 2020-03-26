مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الكرمة والزيتون في الخضر

وطن: يواصل المستوطنون الاعتداءات على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في جنوب وغرب محافظة بيت لحم، وتصاعدت بشكل كبير منذ بروز أزمة كورونا في محافظة بيت لحم، والتزام المواطنين منازلهم منذ الخامس من الشهر الجاري.

وفي هذا الصدد، أقدم عدد من المستوطنين، اليوم، على تقطيع 50 شجرة زيتون وكرمة من أراضي بلدة الخضر إلى الجنوب من بيت لحم.

وأوضح المزارع هشام صبيح أنه تفاجأ لدى دخوله أرضه، بتحطيم مستوطنين 40 شجرة كرمة و10 أشجار زيتون، تقع في منطقة "سهل الرجم"، القريبة من مجمع مستوطنة "غوش عصيون" الجاثمة على أراضي المواطنين.

وأضاف صبيح: هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، بل وقع مرات سابقة، مؤكداً أن المستوطنين يستغلون الحالة العامة التي تمر بها محافظة بيت لحم، ويقومون بتخريب أراضي المواطنين وأشجارهم ومزروعاتهم.