الاحتلال يعلن عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 8 وعدد الإصابات إلى 2666

وطن: أعلنت وزارة الصحة في دولة الاحتلال، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس "كورونا" إلى 8، بعدما سجلت 3 وفيات اليوم.

وذكرت وزارة الصحة في دولة الاحتلال أن عدد الوفيات ارتفع إلى ثمانية، في حين أُصيب 2495 آخرين، 41 منهم حالتهم صعبة، في حين وصفت حالة 2315 بالطفيفة، و68 بالمتوسطة، وذلك منذ انتشار فيروس "كورونا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أوضحت الوزارة أن 66 من المصابين بفيروس "كورونا" تعافوا منه.

وأعلنت حكومة الاحتلال عن فرض قيود للحد من انتشار فيروس كورونا، بحيث تمنع الجميع من مغادرة منازلهم إلا في حالات الضرورة للتزود بالغذاء والدواء، مع السماح لهم بالتجوال لفترة قصيرة على بعد 100 متر من منازلهم، وتقليص جوهري في خطوط المواصلات العامة وحركة القطارات.