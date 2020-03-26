نقابة الأطباء لوطن: لا يوجد أي طبيب في الحجر الصحي

وطن: نفت نقابة الأطباء أن يكون أي طبيب قيد الحجر الصحي.

وقال الناطق باسم نقابة الأطباء رمزي أبو يمن، لوطن، إن الأطباء الذين خالطوا مصابا بفيروس كورونا من قرية بدّو، شمال الغرب القدس، هم الآن على رأس عملهم.

وأضاف أن الطبيب الذي يتعامل مع حالات مشتبه بإصابتها يبقى داخل المستشفى في منطقة معزولة مدة 14 يوما، وهو يمارس عمله، ثم يخضع لحجر منزلي 14 يوما أخرى.

وأضاف "ليس بالضرورة أن كل من خالط مصابا ان يصاب هو الآخر".

وكان الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم قال إن نحو 20 طبيبا وممرضا وكادرا طبيا هم قيد الحجر الصحي نتيجة مخالطتهم للمصاب من قرية بدّو.