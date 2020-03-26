الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 2495

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الى 2495 منهم 41 بحالة حرجة، في حين ارتفع عدد المتعافين الى 66 شخصا.

وتتجه حكومة الاحتلال إلى فرض الإغلاق الكامل في ضوء انتشار الفيروس، واستهتار الإسرائيليين بالتعليمات المشددة لعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة وعدم التجمع، خاصة في الأحياء التي يقطنها اليهود المتدينين.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد لوّح، مساء الأربعاء، بفرض الإغلاق الشامل، محذّرا من عدم الانصياع إلى التعليمات الجديدة والقيود التي تم فرضها على حركة المواطنين وعلى الأنشطة التجارية.

وقال: "لا مفر من فرض الإغلاق الكامل، باستثناء الاحتياجات الضرورية مثل الغذاء والأدوية، هي مسألة أيام، نقوم بجميع الاستعدادات لذلك - لوجستيا وقانونيا".

يذكر أن عدد الوفيات بالفيروس في دولة الاحتلال وصل إلى 5 وفيات.