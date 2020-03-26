ارتفاع عدد المصابين بكورونا في قرية بدو إلى 18 حالة

وطن: أعلن الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، اليوم الخميس، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قرية بدو، شمال غرب القدس.

وأوضح ملحم أن نتائج العينات التي أخذت من مخالطين للسيدة المصابة بكورونا وأعلن عن وفاتها أمس الأربعاء، أظهرت إصابة 13 مواطنا بالفيروس، مما رفع عدد الإصابات في القرية إلى 18 بمن فيهم السيدة، التي أعلن عن وفاتها يوم أمس.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهوره في فلسطين إلى 86 إصابة، تعافى منها 17 في مدينة بيت لحم، وسجلت حالة وفاة واحدة.