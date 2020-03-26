مجلس الشيوخ الأمريكي يقر خطة تحفيزية للاقتصاد بقيمة 2 تريليون دولار بسبب كورونا

وطن: وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، فجر اليوم الخميس (مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي)، بالإجماع على خطة تحفيزية لدعم الاقتصاد الأمريكي بقيمة 2 تريلون دولار بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وتهدف الخطة إلى مساعدة العمال العاطلين عن العمل والصناعات التي تضررت من جائحة فيروس كورونا، فضلا عن تقديم مليارات الدولارات لشراء معدات طبية مطلوبة بشكل عاجل، وفقا لرويترز.

وصوت مجلس الشيوخ (96 موافقة مقابل 0) على النص، الذي جاء نتيجة تسوية تم التوصل إليها بعد خمسة أيام من المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وأرسلت الخطة إلى مجلس النواب، والذي يمكن أن يصوت عليها خلال الأسبوع الجاري.

وأظهرت الخرائط الحرارية التي نشرها موقع "جيس آند داتا" تفشي المرض في عموم الولايات المتحدة.

كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن الأربعاء، حالة طوارئ كبرى في نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن بعض المناطق في الولايات المتحدة يمكنها العودة للعمل قبل أخرى.

يشار إلى أن الصين رغم أنها بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3300 إصابة.

بينما في دول مثل: إيطاليا (74 ألف إصابة، 7500 وفاة)، إسبانيا (49 ألف إصابة، 3647 وفاة)، والولايات المتحدة (68 ألف إصابة، 1031 وفاة)، يتم يوميا تسجيل عدة آلاف مصاب ومئات الوفيات، إلى جانب مئات الآلاف في نحو 196 دولة أخرى، وفقا لموقع "ورلد أوميتر" المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.

كما عطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. وأيضا أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض وفرضت أغلب الدول في الشرق الأوسط حظر تجول جزئي، خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

(سبوتنيك)