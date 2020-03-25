مناشدة الحكومة مراجعة قرارها المُلزم بمبيت الطاقم الطبي من الضفة بالقدس

وطن: ناشدت شبكة مستشفيات شرقي القدس المحتلة مساء يوم الأربعاء الحكومة الفلسطينية مراجعة القرار الخاص بإلزام أعضاء الطاقم الطبي من حملة هويات الضفة الغربية العاملين في مشافي القدس الشرقية بالمبيت والحجر الصحي لمدة 14 يوماً داخل مدينة القدس ومنعهم من التنقل يومياً من وإلى القدس ورام الله.

وطالبت الشبكة الحكومة بالسماح بتنقل الطاقم الطبي يوميًا وفق الضوابط الوقائية الاحترازية المتبعة في ظل انتشار وباء (كوفيد-19)، وفق تعليمات وزارة الصحة الفلسطينية وضوابط منظمة الصحة العالمية.

وأكدت أنها وفي ظل ظروف أزمة تفشي فيروس كورونا، ونظراً للظروف العصيبة التي تمر بها مشافي شرقي القدس من أزمات مالية خانقة ومحدودية في الإمكانيات والموارد، فإن الشبكة غير قادرة على توفير وتغطية تكاليف المبيت والحجر الصحي لكافة أعضاء الطاقم الطبي.

وبينت الشبكة أن الطاقم يضم نحو 1500 من أطباء وممرضين وعاملين في هذا الطاقم ويحملون هويات الضفة الغربية، والذين كانوا يتنقلون يومياً من وإلى القدس ورام الله قبل صدور قرار من الحكومة الفلسطينية بإلزامية مبيت هذا الطاقم داخل شرقي القدس وفرض الحجر الصحي على أفراد الطاقم لمدة 14 يومياً داخل القدس، حيث تبلغت شبكة مستشفيات شرقي القدس بهذا القرار اليوم الأربعاء.

أكدت أن كافة الطواقم الطبية العاملة في مشافي القدس تلتزم بالإجراءات والتدابير الوقائية الاحترازية في التعامل مع المرضى وأثناء التنقل من وإلى القدس ورام الله.

ولفتت الشبكة إلى أن الشبكة تتعهد بالتزامها بهذه الإجراءات الاحترازية من ارتداء الملابس الطبية الخاصة بالتعامل مع هذا الوباء والتعقيم قبل وبعد التنقل من وإلى القدس ورام الله.

وشددت على ضرورة تواجد الطواقم الطبية كافةً وبشكل يومي في مشافي القدس في ظل حالة الطوارئ والتي تتطلب البقاء على أهبة الاستعداد على مدار الساعة.