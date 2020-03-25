الإغاثة الزراعية و مديرية زراعة طولكرم يلتقيان مع المحافظ و لجنة الطوارئ لبحث التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المحافظة

وطن: نظمت محافظة طولكرم وجمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية ) ولجنة الطوارئ الوطنية في المحافظة اجتماعا لبحث المشاكل التي تخص المزارعين سواء كانت في مجال الثروة النباتية او الحيوانية ومربي النحل.

وتناول النقاش وضع آلية لوصول المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي الى مزارعهم في ظل حالة الطواريء التي تعيشها البلاد، اضافة الى مناقشة آلية نقل البضائع والمنتجات الزراعية الى الاسواق سواء كانت داخل المحافظة او الى خارجها ، الى جانب مناقشة مشاكل الثروة الحيوانية التي تتمثل في تأمين الغذاء للدواجن والاغنام والأبقار ومشكلة تسويق المنتج من المزارع .

واشاد منسق الإغاثة الزراعية في محافظة طولكرم عاهد زنابيط بسرعة استجابة المحافظة ولجنة الطوارئ لحل مثل هذه المعضلات لان ذلك الامر يشكل اسنادا للقطاعات الزراعية التي تشكل رافدا اساسيا من روافد الاقتصاد في المحافظة.

كما ناشد زنابيط جميع المزارعين والتجار والسائقين بالتواصل مع مديرية زراعة طولكرم او الإغاثة الزراعية من اجل تقديم كافة التسهيلات بما لا يتعارض مع حالة الطواريء التي تعم الوطن، لافتا الى امكانية تشغيل سكان القرى الذين فقدوا عملهم في الداخل ، في القطاعات الزراعية .