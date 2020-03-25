مقتل مُسنة بجريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

وطن: قتلت امرأة مُسنّة (84 عاما) متأثرة بجروحها الحرجة، بعد تعرضها لجريمة إطلاق نار وقعت مساء اليوم، الأربعاء، في مدينة الطيبة بالداخل المحتل.

ونقلت المصابة وهي بحالة حرجة إلى مستشفى مئير في كفار سابا، ليتم الإعلان لاحقًا عن وفاتها متأثرة بجراحها.

ووصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان، وقالت الشرطة، في بيان مقتضب صدر عنها، إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، فيما لم يتم الإعلان عن خلفية الجريمة أو اعتقال مشتبهين.

وذكر شهود عيان أن "الضحية كانت جالسة عند مدخل بيتها، في حي كرم الجبالي، حين أصابتها رصاصتان أطلقتا من بندقية في القسم العلوي من جسمها".