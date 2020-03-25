محافظ سلفيت: سنعتقل كل عامل لا يلتزم بالحجر

وطن: هدد محافظ سلفيت عبد الله كميل بإنزال عقوبات مشددة ضد كل عامل بالداخل لا يلتزم بالحجر المنزلي.

وقال كميل في تصريح صحفي الأربعاء إنه سيتم اعتقال كل عامل جاء من الداخل ولم يلتزم بالحجر المنزلي وقواعده المتمثلة في عدم مخالطة افراد اسرته، وعدم الخروج وارتداء الكمامة.

وبين أنه سيتم وضعه في مكان خاص، وسيعامل كمجرم وقاتل مع سبق الإصرار.

ولفت كميل إلى أنه سيتم اعتقال أفراد أسرة العامل المخترق لقواعد الحجر المنزلي من الذكور، في حال ثبوت معرفتهم باختراقه وعدم إبلاغهم الجهات المختصة عنه.

وكان الناطق باسم الحكومة قد أعلن مساء الاربعاء عن وفاة أول مصاب بفايروس كورونا، وهي مواطنة من بلدة بدو شمال القدس المحتلة، نتيجة مخالطتها لابنها الذي يعمل بالداخل.