الصحة الأردنية: 19 اصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: اعلن وزير الصحة الأردني، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، ليرتفع بذلك مجموع الاصابات إلى 172 إصابة.

وحذر وزير الدولة الأردني لشئون الإعلام أمجد العضايلة، من أن الوضع في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وتزايد عدد الإصابات يدعو للقلق.

وأكد أن حظر التجول مستمر إلى إشعار آخر، وأن المركبات المصرّح لها بالسير فقط هي: مركبات الشحن المخصّصة لنقل المواد التموينيّة والخضار والفواكه والسلع الأساسيّة.