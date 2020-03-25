الاعلان عن اول حالة وفاة بـ"الكورونا" في فلسطين

رام الله - وطن: أعلن الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم عن تسجيل او حالة وفاة بفايروس كورونا في فلسطين.

وقال ملحم في الايجاز الصحفي المسائي ان سيدة تبلغ من العمر 60 عاما من قرية بدو الى الشمال الغربي من مدينة القدس توفيت مساء اليوم بعد ان اعلن صباح اليوم الاربعاء عن اصابتها بفايروس كورونا.

واوضح ملحم ان السيدة قد شعرت باعراض ونقلت للمستشفى ويبدو ان الاصابة جاءت من العمال الذين يعملون في اسرائيل.

واوضح ملحم انه جرى تسجيل اصابتين جديدتين بفايروس كورونا وهما لاقارب السيدة المتوفاة في قرية بدو، وهما لابنتها وزوج ابنتها.

وأضاف ملحم أنه يتم حاليا فحص عينات أخذت من أبنائها، وستصدر نتائجها الليلة.

وارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس إلى 64 إصابة.

ودعا ملحم العمال في الداخل المحتل إلى العودة لمنازلهم بحجر صحي عاجل لمدة 14 يوما، كي لا ينقلوا العدوى لأبنائهم وشعبهم.